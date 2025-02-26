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ЕС возобновил санкции против лиц, связанных с Януковичем: экс-президент больше не в списке

ЕС возобновил санкции против лиц, связанных с Януковичем: экс-президент больше не в списке

Киев  •  УНН

 • 3781 просмотра

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Европейский Союз продлил санкции против лиц, связанных с Януковичем, но список сократился с 18 до 3 человек. Сам Янукович больше не входит в санкционный перечень.

Европейский Союз возобновил санкции против бывших высокопоставленных чиновников и лиц, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом сообщает редактор Радио Свободная Европа Рикард Йозвяк, передает УНН.

Детали

Ограничения, которые были введены более десяти лет назад из-за растраты государственных средств, сохраняются и сегодня, но список значительно сократился. Из первоначальных 18 человек в санкционном списке, включавших самого Януковича, осталось лишь трое. 

Важно, что даже имя Януковича больше не фигурирует среди лиц, в отношении которых сохраняются экономические ограничения.

Теперь в списке осталось только 3 - даже Януковича в нем уже нет

- написал в Х редактор.

В Украине арестовали имущество доверенного лица Януковича на более миллиард гривен18.07.24, 13:44 • 14436 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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