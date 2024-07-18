По материалам Службы безопасности и Национальной полиции арестовано имущество бывшего народного депутата, который подозревается в финансировании оккупационных группировок рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

В общем арестованы активы на более чем 1 млрд грн. Речь идет о банковских счетах и 4 квартирах в Киеве, доме и земле вблизи столицы, а также 7 авто премиум-класса, среди которых Maybach.

Фигурант был доверенным лицом президента-беглеца Виктора Януковича и входил в запрещенную Партию регионов. По материалам дела, еще до начала полномасштабной войны экс-нардеп выехал за границу и организовал оптовое производство медпрепаратов для незаконных вооруженных формирований террористической организации "днр" - резюмировали в СБУ.

Речь идет прежде всего об обезболивающих средствах для аптечек россиян и военных госпиталей самопровозглашенных республик. Для производства медикаментов экс-нардеп задействовал подконтрольную ему фармкомпанию во временно захваченной Горловке Донецкой области.

Правоохранители выяснили, что после открытия счетов в "республиканском банке днр" предприятие фигуранта ежегодно платило в бюджет террористической организации "днр" налоги, которые впоследствии шли на финансирование незаконных вооруженных формирований.

На основании собранных доказательств следователи Национальной полиции сообщили фигурантам уголовного производства о подозрении по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма, совершенные организованной группой лиц). - подытоживают в Службе безопасности.

Также в отношении экс-нардепа и других фигурантов продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним

АРМА передало в государственное управление движимое арестованное имущество паркового комплекса "Межигорье", принадлежавшего беглому экс-президенту Виктору Януковичу.