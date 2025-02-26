ЕС продлил санкции против окружения Януковича, список сократился до трех человек - СМИ

Европейский Союз продлил санкции за хищение государственных средств Украины, но список сократился с 18 до 3 человек. В частности, в списке даже нет бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщил 26 февраля в сети Х корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Послы только что возобновили санкции за хищение государственных средств Украины. Он (санкционный список - ред.) был создан более 10 лет назад для Януковича и 17 человек из его ближайшего окружения. Сейчас в списке осталось только 3 человека - даже Януковича в нем уже нет, - написал Йозвяк.

Справочно

Виктор Янукович и его сын Александр были включены в санкционный список ЕС с 2014 года на основании уголовного дела, возбужденного украинскими властями за хищение государственных средств в особо крупных размерах. В отношении них применен режим замораживания активов в ЕС, чтобы облегчить возврат средств украинским государством, в случае подтверждения обвинений. ЕС ежегодно обновляет санкции.

Напомним

Как ранее писал УНН Европейский Союз продлил санкции против лиц, связанных с Януковичем, но список сократился с 18 до 3 человек. Сам Янукович больше не входит в санкционный перечень.