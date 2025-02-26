ЕС продлил санкции против окружения Януковича, список сократился до трех человек - СМИ
Киев • УНН
Европейский Союз сократил санкционный список за хищение госсредств Украины с 18 до 3 человек. Виктор Янукович, который находился под санкциями с 2014 года, больше не входит в этот перечень.
Европейский Союз продлил санкции за хищение государственных средств Украины, но список сократился с 18 до 3 человек. В частности, в списке даже нет бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщил 26 февраля в сети Х корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, пишет УНН.
Послы только что возобновили санкции за хищение государственных средств Украины. Он (санкционный список - ред.) был создан более 10 лет назад для Януковича и 17 человек из его ближайшего окружения. Сейчас в списке осталось только 3 человека - даже Януковича в нем уже нет,
Справочно
Виктор Янукович и его сын Александр были включены в санкционный список ЕС с 2014 года на основании уголовного дела, возбужденного украинскими властями за хищение государственных средств в особо крупных размерах. В отношении них применен режим замораживания активов в ЕС, чтобы облегчить возврат средств украинским государством, в случае подтверждения обвинений. ЕС ежегодно обновляет санкции.
Напомним
Как ранее писал УНН Европейский Союз продлил санкции против лиц, связанных с Януковичем, но список сократился с 18 до 3 человек. Сам Янукович больше не входит в санкционный перечень.