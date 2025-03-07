Защите Курченко отказали в обжаловании санкций: законность блокировки активов подтверждена - Минюст
Киев • УНН
Апелляционный суд подтвердил законность указа президента о санкциях против олигарха Сергея Курченко. Блокировка активов на 10 лет остается в силе из-за угрозы национальной безопасности и содействия терроризму.
Олигарху, соратнику экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко суд отказал в удовлетворении иска. Законность применения к нему санкции в виде блокировки активов остается в силе.
Передает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Детали
Решением суда первой инстанции, которое теперь подтверждено апелляционным судом, было отказано Сергею Курченко в удовлетворении иска, что подтвердило законность Указа Президента Украины.
Судебное производство касалось оспаривания Курченком Указа Президента, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), относительно применения к нему санкции в виде блокировки активов сроком на 10 лет.
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Основанием для этого стали, в частности, действия, которые представляют реальные или потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, а также причастность к содействию террористической деятельности, в том числе после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.
Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 13 ноября 2024 года отказал в удовлетворении иска Курченка по делу № 990/36/23. Таким образом законность Указа Президента Украины от 12.10.2022 № 694/2022, которым к Курченко были применены персональные санкции - было подтверждено.
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