"Присвоили" украинские предприятия на ВОТ: Курченко и другим российским дельцам сообщили заочное подозрение

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
14:42 • 36862 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
14:05 • 62401 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
12:36 • 77604 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 54088 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Эксклюзив
11 июля, 09:10 • 62405 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
11 июля, 08:32 • 60508 просмотра
ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко
Эксклюзив
11 июля, 07:47 • 57316 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
11 июля, 06:48 • 47747 просмотра
Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко
Эксклюзив
11 июля, 06:21 • 37820 просмотра
В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину
Эксклюзив
11 июля, 05:21 • 27937 просмотра
Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.4м/с
44%
748мм
Популярные новости
К экс-министру Кубракову пришли с обысками - источник11 июля, 07:56 • 80175 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 83809 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне12:06 • 59462 просмотра
В Харькове разоблачен тайный склад оружия, заложенный российскими спецслужбами для диверсантов12:24 • 29710 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль15:30 • 15925 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
14:42 • 36862 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
14:05 • 62401 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 123490 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 147628 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 182883 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму15:54 • 13038 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль15:30 • 16422 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне12:06 • 59927 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 84269 просмотра
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 58403 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

"Присвоили" украинские предприятия на ВОТ: Курченко и другим российским дельцам сообщили заочное подозрение

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Бизнесмену-беглецу Сергею Курченко и ряду российских высокопоставленных чиновников сообщили о подозрении за присвоение украинских предприятий на оккупированных территориях. С 2017 по 2021 год они вывезли продукции на более чем 55 млрд гривен в рф и другие страны.

"Присвоили" украинские предприятия на ВОТ: Курченко и другим российским дельцам сообщили заочное подозрение

Бизнесмену-беглецу Сергею Курченко и ряду высокопоставленных чиновников из РФ, организовавших масштабное "присвоение" украинских предприятий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщили о подозрении. С 2017 по 2021 год преступная группа незаконно эксплуатировала шахты и заводы, вывезла продукции на более чем 55 млрд гривен и поставляла ее в рф и третьи страны. Всем фигурантам инкриминируют военные преступления, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.

По материалам дела, значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности "присвоил" и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко и группа российских должностных лиц и дельцов. Как установило расследование, фигуранты провели эти сделки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в течение 2017 – 2021 годов. После "приватизации" предприятий они незаконно использовали мощности этих комплексов, а также осуществляли добычу и вывоз полезных ископаемых, разграбляя украинские ресурсы 

- указано в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что "получено более 1 млн файлов, которые раскрыли преступную схему и причастных к ее организации и реализации лиц. Среди полученных документов – сканкопии таможенных деклараций с пакетами приложений к ним по вывозу угольной и другой продукции с временно оккупированных территорий Украины в рф, соответствующие договоры, а также электронная переписка фигурантов, которая дает детальное представление об этапах реализации противоправных действий, вклад соучастников, привлеченные предприятия, маршруты вывоза, получателей и т.п."

Как указано, получателями указанной продукции стали по меньшей мере 441 компания из рф, а также 31 компания других стран мира, в частности: Республики Польша, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, Финляндской Республики, Республики Казахстан, Республики Грузия, Республики Таджикистан, Республики Грузия, Республики Беларусь.

Вместе с этим, установлено, что на вывезенную с временно оккупированной территории Украины продукцию и сырье на территории рф изготавливались "чистые" документы, где указывалось, что государством происхождения является рф, что позволяло свободную их продажу (без потенциально возможных негативных экономических последствий, из-за продажи-покупки угля добытого, а продукции изготовленной, на временно оккупированных территориях Украины). Учитывая, что указанные действия совершались во время и с использованием продолжающегося международного вооруженного конфликта, о чем достоверно было известно соучастникам, а также то, что указанные действия запрещены международным гуманитарным правом, указанная противоправная деятельность является военным преступлением 

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Следователи СБУ выяснили, что за период с 2017 года таким образом вывезли по меньшей мере:

  • угольной продукции - на более 6 млрд грн;
    • металлопродукции на 47,3 млрд грн;
      • коксохимической продукции на более 1,6 млрд грн.

        По материалам дела, в преступную группу, которая организовала "присвоение" предприятий и сбыт продукции, кроме Сергея Курченко, также входят:

        • заместитель министра экономического развития рф Назаров С.М.;
          • начальник Департамента Министерства экономического развития рф Павлов В.О;
            • другие граждане рф и Украины, перешедшие на сторону врага.

              На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления: разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренные международными договорами, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет 

              - сообщили в СБУ.

              Сейчас продолжаются комплексные мероприятия по привлечению подозреваемых к уголовной ответственности.

              Защите Курченко отказали в обжаловании санкций: законность блокировки активов подтверждена - Минюст07.03.25, 12:26 • 15863 просмотра

              Что еще известно?

              В Офисе Генпрокурора добавили, что анализ полученной по результатам следственных действий информации, объем которой составляет более 2,5 ТБ, длился более двух с половиной лет.

              Для возможности работы с указанным количеством, объемом информации и видами файлов, специалистами ДКИБ СБ Украины создан специальный софт, который позволил систематизировать документы и установить масштабы разграбления.

              По результатам проведенных на этой неделе на территории Украины обысков у лиц, которые также могут быть причастны к указанным преступлениям, изъяты цифровые носители информации, на которых имеется бухгалтерская документация, также подтверждающая указанную преступную деятельность. Сейчас осуществляется ее проверка с целью установления других причастных лиц и будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка.

              Алена Уткина

              Алена Уткина

              Криминал и ЧП
              Донецкая область
              Беларусь
              Таджикистан
              Луганская область
              Служба безопасности Украины
              Латвия
              Финляндия
              Литва
              Эстония
              Украина
              Казахстан
              Грузия
              Польша
              Tesla
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              S&P 500
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Brent Oil
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gold
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gas TTF
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9