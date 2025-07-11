"Присвоили" украинские предприятия на ВОТ: Курченко и другим российским дельцам сообщили заочное подозрение

Бизнесмену-беглецу Сергею Курченко и ряду высокопоставленных чиновников из РФ, организовавших масштабное "присвоение" украинских предприятий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщили о подозрении. С 2017 по 2021 год преступная группа незаконно эксплуатировала шахты и заводы, вывезла продукции на более чем 55 млрд гривен и поставляла ее в рф и третьи страны. Всем фигурантам инкриминируют военные преступления, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.

По материалам дела, значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности "присвоил" и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко и группа российских должностных лиц и дельцов. Как установило расследование, фигуранты провели эти сделки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в течение 2017 – 2021 годов. После "приватизации" предприятий они незаконно использовали мощности этих комплексов, а также осуществляли добычу и вывоз полезных ископаемых, разграбляя украинские ресурсы - указано в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что "получено более 1 млн файлов, которые раскрыли преступную схему и причастных к ее организации и реализации лиц. Среди полученных документов – сканкопии таможенных деклараций с пакетами приложений к ним по вывозу угольной и другой продукции с временно оккупированных территорий Украины в рф, соответствующие договоры, а также электронная переписка фигурантов, которая дает детальное представление об этапах реализации противоправных действий, вклад соучастников, привлеченные предприятия, маршруты вывоза, получателей и т.п."

Как указано, получателями указанной продукции стали по меньшей мере 441 компания из рф, а также 31 компания других стран мира, в частности: Республики Польша, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, Финляндской Республики, Республики Казахстан, Республики Грузия, Республики Таджикистан, Республики Грузия, Республики Беларусь.

Вместе с этим, установлено, что на вывезенную с временно оккупированной территории Украины продукцию и сырье на территории рф изготавливались "чистые" документы, где указывалось, что государством происхождения является рф, что позволяло свободную их продажу (без потенциально возможных негативных экономических последствий, из-за продажи-покупки угля добытого, а продукции изготовленной, на временно оккупированных территориях Украины). Учитывая, что указанные действия совершались во время и с использованием продолжающегося международного вооруженного конфликта, о чем достоверно было известно соучастникам, а также то, что указанные действия запрещены международным гуманитарным правом, указанная противоправная деятельность является военным преступлением - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Следователи СБУ выяснили, что за период с 2017 года таким образом вывезли по меньшей мере:

угольной продукции - на более 6 млрд грн;

металлопродукции на 47,3 млрд грн;

коксохимической продукции на более 1,6 млрд грн.

По материалам дела, в преступную группу, которая организовала "присвоение" предприятий и сбыт продукции, кроме Сергея Курченко, также входят:

заместитель министра экономического развития рф Назаров С.М.;

начальник Департамента Министерства экономического развития рф Павлов В.О;

другие граждане рф и Украины, перешедшие на сторону врага.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления: разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренные международными договорами, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет - сообщили в СБУ.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия по привлечению подозреваемых к уголовной ответственности.

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Что еще известно?

В Офисе Генпрокурора добавили, что анализ полученной по результатам следственных действий информации, объем которой составляет более 2,5 ТБ, длился более двух с половиной лет.

Для возможности работы с указанным количеством, объемом информации и видами файлов, специалистами ДКИБ СБ Украины создан специальный софт, который позволил систематизировать документы и установить масштабы разграбления.

По результатам проведенных на этой неделе на территории Украины обысков у лиц, которые также могут быть причастны к указанным преступлениям, изъяты цифровые носители информации, на которых имеется бухгалтерская документация, также подтверждающая указанную преступную деятельность. Сейчас осуществляется ее проверка с целью установления других причастных лиц и будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка.