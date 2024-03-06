Провідник через упередження не впускав пасажирок у потяг: в "Укрзалізниці" обіцяють провести перевиховання

Провідник поїзда "Львів – Запоріжжя" відмовився дозволити групі жінок зайти у вагон першими поки першим не зайде чоловік.

Про інцидент повідомила військовослужбовиця Ірина Бобик, передає УНН.

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У вівторок, 5 березня на головному залізничному вокзалі Львова провідник потяга "Львів – Запоріжжя" Петро Ковбасюк при посадці не пускав у вагон пасажирок, оскільки на думку фахівця, - першим у вагон має обов'язково зайти чоловік.

Сьогодні у Львові, при посадці пасажирів у поїзд ''Львів-Запоріжжя" 128 ЛБ НШ пан провідник, Ковбасюк Петро Петрович, відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир (чоловіка не було, і гурт пасажирок чекав на пероні). – розповіла розповіла у Facebook Ірина Бобик, поетеса і військовослужбовець.

Жінка нагадала провіднику про сучасні часи 21 століття, втім той спочатку не реагував. Подіяло лише посвідчення військовослужбовиця.

Я нагадала пану провіднику, що 21 століття надворі, і що жінки теж люди) пан провідник не реагував. Лише мої аргументи, що я діюча військовослужбовиця, подіяли, і він зрештою пропустив нас у вагон - розповідає жінка.

До обговорення у мережі Facebook долучилися інші жінки, які також розповіли про подібні випадки, які нібито траплялися з ними у минулому.

У пресслужбі "Укрзалізниці" вже відреагували на інцидент - вибачились за незручності, нагадали, що насправді дотримуються принципу рівноправності пасажирів, працюють над підвищенням кваліфікації співробітників і комфорту подорожуючих. Але також пообіцяли провести процес перевиховання.

Ми щиро просимо вибачення за незручності (..) у нашій компанії ми дотримуємося принципу рівноправності пасажирів (..) працюємо над підвищенням кваліфікації наших провідників, щоб забезпечити нашим пасажирам приємну та комфортну подорож. Ми обов'язково привернемо їхню увагу до поточної ситуації та проведемо процес перевиховання, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. – йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо

Укрзалізниця запустить додатковий швидкісний потяг між Києвом та Львовом на наступних вихідних до 8 березня, а квитки на нього можна буде придбати через додаток.

Також УНН повідомляв, що дев'ять поїздів були зупинені біля Кримського мосту через тимчасове перекриття руху на мосту.

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