Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Києв - Львів на майбутній вікенд
Київ • УНН
Укрзалізниця запустить додатковий швидкісний потяг між Києвом та Львовом на наступних вихідних до 8 березня, а квитки на нього можна буде придбати через додаток.
До 8 березня Укрзалізниця призначає додатковий швидкісний поїзд сполученням Київ - Львів. Квитки вже можна придбати у застосунку. Про це повідомляє Укрзалізниця у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Укрзалізниця призначає додатковий швидкісний поїзд №741/742 Київ — Львів на майбутній вікенд. Відправка зі столиці о 14:58, прибуття до Львова о 20:56, відправка в зворотному напрямку — о 08:05, прибуття до Києва — о 14:10.
Зазначається, що квитки вже можна придбати у застосунку.
Нагадаємо
У лютому Укрзалізниця досягнула рекордної позначки вантажних перевезень - 14,5 млн тонн вантажів за місяць.