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Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев - Львов на предстоящий уикенд

Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев - Львов на предстоящий уикенд

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 09:14  •  8186 просмотра

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Укрзализныця запустит дополнительный скоростной поезд между Киевом и Львовом на следующих выходных до 8 марта, а билеты на него можно будет приобрести через приложение.

К 8 марта Укрзализныця назначает дополнительный скоростной поезд сообщением Киев - Львов. Билеты уже можно приобрести в приложении. Об этом сообщает Укрзализныця в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Укрзализныця назначает дополнительный скоростной поезд №741/742 Киев - Львов на предстоящий уикенд. Отправка из столицы в 14:58, прибытие во Львов в 20:56, отправка в обратном направлении - в 08:05, прибытие в Киев - в 14:10. 

 - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты уже можно приобрести в приложении.

Напомним

В феврале Укрзализныця достигла рекордной отметки грузовых перевозок - 14,5 млн тонн грузов за месяц.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев - Львов на предстоящий уикенд

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