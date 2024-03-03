Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев - Львов на предстоящий уикенд

К 8 марта Укрзализныця назначает дополнительный скоростной поезд сообщением Киев - Львов. Билеты уже можно приобрести в приложении. Об этом сообщает Укрзализныця в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Укрзализныця назначает дополнительный скоростной поезд №741/742 Киев - Львов на предстоящий уикенд. Отправка из столицы в 14:58, прибытие во Львов в 20:56, отправка в обратном направлении - в 08:05, прибытие в Киев - в 14:10. - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты уже можно приобрести в приложении.

Напомним

В феврале Укрзализныця достигла рекордной отметки грузовых перевозок - 14,5 млн тонн грузов за месяц.