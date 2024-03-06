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Проводник из-за предубеждения не впускал пассажирок в поезд: в "Укрзализныце" обещают провести перевоспитание

Проводник из-за предубеждения не впускал пассажирок в поезд: в "Укрзализныце" обещают провести перевоспитание

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 07:49  •  12525 просмотра

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Проводник поезда в Украине отказался пропустить группу женщин, настаивая на том, что первым должен зайти мужчина, что вызвало обещания со стороны железнодорожной компании перевоспитать проводника.

Проводник поезда "Львов - Запорожье" отказался разрешить группе женщин зайти в вагон первыми пока первым не зайдет мужчина.

Об инциденте сообщила военнослужащая Ирина Бобик, передает УНН.

Детали

Во вторник, 5 марта на главном железнодорожном вокзале Львова проводник поезда "Львов - Запорожье" Петр Ковбасюк при посадке не пускал в вагон пассажирок, поскольку по мнению специалиста, - первым в вагон должен обязательно зайти мужчина.

Сегодня во Львове, при посадке пассажиров в поезд ''Львов-Запорожье" 128 ЛБ НШ господин проводник, Ковбасюк Петр Петрович, отказывался начинать посадку пассажирок в вагон, аргументируя, что первым должен зайти мужчина-пассажир (мужчины не было, и группа пассажирок ждала на перроне). - рассказала рассказала рассказала в Facebook Ирина Бобик, поэтесса и военнослужащий.

Женщина напомнила проводнику о современных временах 21 века, впрочем тот сначала не реагировал. Подействовало только удостоверение военнослужащей.

Я напомнила господину проводнику, что 21 век на дворе, и что женщины тоже люди) господин проводник не реагировал. Только мои аргументы, что я действующая военнослужащая, подействовали, и он в конце концов пропустил нас в вагон

- рассказывает женщина.
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К обсуждению в сети Facebook присоединились другие женщины, которые также рассказали о подобных случаях, которые якобы случались с ними в прошлом.

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В пресс-службе "Укрзализныци" уже отреагировали на инцидент - извинились за неудобства, напомнили, что на самом деле придерживаются принципа равноправия пассажиров, работают над повышением квалификации сотрудников и комфорта путешественников. Но также пообещали провести процесс перевоспитания.

Мы искренне просим прощения за неудобства (...) в нашей компании мы придерживаемся принципа равноправия пассажиров (...) работаем над повышением квалификации наших проводников, чтобы обеспечить нашим пассажирам приятное и комфортное путешествие. Мы обязательно привлечем их внимание к текущей ситуации и проведем процесс перевоспитания, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

 - говорится в сообщении "Укрзализныци".
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Напомним,

Укрзализныця запустит дополнительный скоростной поезд между Киевом и Львовом на следующих выходных до 8 марта, а билеты на него можно будет приобрести через приложение.

Также УНН сообщал, что девять поездов были остановлены возле Крымского моста из-за временного перекрытия движения на мосту.

рф распространяет безосновательные заявления об эвакуации госучреждений, вывозе архивов и экспонатов из Харькова6 марта 2024, 04:57 • 23496 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Общество
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
krimskii-mostКрымский мост
lvovЛьвов
kharkivХарьков
Провідник через упередження не впускав пасажирок у потяг: в "Укрзалізниці" обіцяють провести перевиховання
A conductor did not allow female passengers on the train because of prejudice: Ukrzaliznytsia promises to re-educate them
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