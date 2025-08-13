Проти уряду Сі у Китаї влаштували рідкісний протест через побиття школярки

У місті Цзянью сотні людей вийшли на вулиці після жорстокого побиття 14-річної дівчинки, звинувативши владу в надмірній м’якості до нападників. Інцидент викликав хвилю обурення в соцмережах та поставив під сумнів здатність місцевих чиновників утримувати довіру громадян. Про це пише Вloomberg, передає УНН.

Деталі

Події розгорнулися після того, як у мережі з’явилося відео липневого нападу: троє підлітків заманили жертву до закинутої будівлі, де били ногами, ляпасами та принижували. Коли поліція відреагувала лише наступного дня, назвавши травми "легкими" та призначивши нападницям виправне навчання, обурення переросло в масовий протест.

До вечора біля будівлі місцевої адміністрації зібралися сотні мешканців. На відео очевидців чути, як протестувальники запитують у правоохоронців: "У вас теж є діти? Що б ви зробили, якби їх так побили?". Поліція розігнала натовп кийками, затримавши кількох людей.

Цензура швидко обмежила поширення інформації: обговорення інциденту зникло з Weibo і WeChat, а пошук у Xiaohongshu не показував результатів після 20 липня.

Аналітики зазначають, що обурення в Цзянью – не поодинокий випадок: останнім часом у Китаї зростає кількість скандалів, пов’язаних із зловживаннями місцевих чиновників, що підриває впровадження державної політики. Хоча протестувальники не виступали проти центральної влади та лідера КНР Сі Цзіньпіна, інцидент продемонстрував ризики для системи, де приховування інформації часто переважає над прозорим розв’язанням проблем.

