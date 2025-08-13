Проти уряду Сі у Китаї влаштували рідкісний протест через побиття школярки

$41.430.02
Ексклюзив
08:29 • 120 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 16166 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 15330 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 37204 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 66648 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 46327 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 82098 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 42481 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 42508 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 121276 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Київ • УНН

 • 452 перегляди

У місті Цзянью сотні людей вийшли на протест після жорстокого побиття 14-річної дівчинки, звинувачуючи владу в надмірній м'якості до нападників. Інцидент викликав обурення в соцмережах та поставив під сумнів довіру до місцевих чиновників.

У місті Цзянью сотні людей вийшли на вулиці після жорстокого побиття 14-річної дівчинки, звинувативши владу в надмірній м’якості до нападників. Інцидент викликав хвилю обурення в соцмережах та поставив під сумнів здатність місцевих чиновників утримувати довіру громадян. Про це пише Вloomberg, передає УНН.

Деталі

Події розгорнулися після того, як у мережі з’явилося відео липневого нападу: троє підлітків заманили жертву до закинутої будівлі, де били ногами, ляпасами та принижували. Коли поліція відреагувала лише наступного дня, назвавши травми "легкими" та призначивши нападницям виправне навчання, обурення переросло в масовий протест.

До вечора біля будівлі місцевої адміністрації зібралися сотні мешканців. На відео очевидців чути, як протестувальники запитують у правоохоронців: "У вас теж є діти? Що б ви зробили, якби їх так побили?". Поліція розігнала натовп кийками, затримавши кількох людей.

Цензура швидко обмежила поширення інформації: обговорення інциденту зникло з Weibo і WeChat, а пошук у Xiaohongshu не показував результатів після 20 липня.

Аналітики зазначають, що обурення в Цзянью – не поодинокий випадок: останнім часом у Китаї зростає кількість скандалів, пов’язаних із зловживаннями місцевих чиновників, що підриває впровадження державної політики. Хоча протестувальники не виступали проти центральної влади та лідера КНР Сі Цзіньпіна, інцидент продемонстрував ризики для системи, де приховування інформації часто переважає над прозорим розв’язанням проблем.

США призупиняють видачу студентських віз та розширюють перевірку соцмереж заявників28.05.25, 17:03 • 2656 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Bloomberg
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки