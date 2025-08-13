$41.430.02
15354 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
14575 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 36152 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 65614 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 45813 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 81382 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 42301 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 42264 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 120131 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 108634 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Против правительства Си в Китае устроен редкий протест из-за избиения школьницы

Киев • УНН

 32 просмотра

В городе Цзянью сотни людей вышли на протест после жестокого избиения 14-летней девочки, обвиняя власти в чрезмерной мягкости к нападавшим. Инцидент вызвал возмущение в соцсетях и поставил под сомнение доверие к местным чиновникам.

Против правительства Си в Китае устроен редкий протест из-за избиения школьницы

В городе Цзянью сотни людей вышли на улицы после жестокого избиения 14-летней девочки, обвинив власти в чрезмерной мягкости к нападавшим. Инцидент вызвал волну возмущения в соцсетях и поставил под сомнение способность местных чиновников удерживать доверие граждан. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

События развернулись после того, как в сети появилось видео июльского нападения: трое подростков заманили жертву в заброшенное здание, где били ногами, пощечинами и унижали. Когда полиция отреагировала лишь на следующий день, назвав травмы "легкими" и назначив нападавшим исправительное обучение, возмущение переросло в массовый протест.

К вечеру у здания местной администрации собрались сотни жителей. На видео очевидцев слышно, как протестующие спрашивают у правоохранителей: "У вас тоже есть дети? Что бы вы сделали, если бы их так избили?". Полиция разогнала толпу дубинками, задержав нескольких человек.

Цензура быстро ограничила распространение информации: обсуждение инцидента исчезло из Weibo и WeChat, а поиск в Xiaohongshu не показывал результатов после 20 июля.

Аналитики отмечают, что возмущение в Цзянью – не единичный случай: в последнее время в Китае растет количество скандалов, связанных со злоупотреблениями местных чиновников, что подрывает внедрение государственной политики. Хотя протестующие не выступали против центральной власти и лидера КНР Си Цзиньпина, инцидент продемонстрировал риски для системы, где сокрытие информации часто преобладает над прозрачным решением проблем.

Степан Гафтко

