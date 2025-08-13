Против правительства Си в Китае устроен редкий протест из-за избиения школьницы

В городе Цзянью сотни людей вышли на улицы после жестокого избиения 14-летней девочки, обвинив власти в чрезмерной мягкости к нападавшим. Инцидент вызвал волну возмущения в соцсетях и поставил под сомнение способность местных чиновников удерживать доверие граждан. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

События развернулись после того, как в сети появилось видео июльского нападения: трое подростков заманили жертву в заброшенное здание, где били ногами, пощечинами и унижали. Когда полиция отреагировала лишь на следующий день, назвав травмы "легкими" и назначив нападавшим исправительное обучение, возмущение переросло в массовый протест.

К вечеру у здания местной администрации собрались сотни жителей. На видео очевидцев слышно, как протестующие спрашивают у правоохранителей: "У вас тоже есть дети? Что бы вы сделали, если бы их так избили?". Полиция разогнала толпу дубинками, задержав нескольких человек.

Цензура быстро ограничила распространение информации: обсуждение инцидента исчезло из Weibo и WeChat, а поиск в Xiaohongshu не показывал результатов после 20 июля.

Аналитики отмечают, что возмущение в Цзянью – не единичный случай: в последнее время в Китае растет количество скандалов, связанных со злоупотреблениями местных чиновников, что подрывает внедрение государственной политики. Хотя протестующие не выступали против центральной власти и лидера КНР Си Цзиньпина, инцидент продемонстрировал риски для системы, где сокрытие информации часто преобладает над прозрачным решением проблем.

США приостанавливают выдачу студенческих виз и расширяют проверку соцсетей заявителей