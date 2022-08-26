Протистояння Ірану та МАГАТЕ — остання серйозна перешкода на шляху відновлення ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Після більш ніж року непрямих переговорів, відзначених частими перервами, Іран та США вважають угоду, спрямовану на порятунок ядерної угоди 2015 року як ніколи близькою. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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У той час як розбіжності між Іраном і США, здається, звужуються, протистояння між Тегераном і Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), органом ООН з ядерного нагляду, наразі стає перешкодою.
"Дайте нам необхідні відповіді, людей і місця, щоб ми могли прояснити багато речей, необхідних для уточнення", - заявив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Гроссі, який неодноразово відвідував Іран з моменту вступу на посаду в грудні 2019 року, заявив, що Іран повинен відповісти МАГАТЕ щодо слідів урану, виявлених на раніше "неоголошених об'єктах" у рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
"Жодна угода не буде укладена доти, доки Рада директорів МАГАТЕ остаточно не закриє файл із помилковими звинуваченнями", — заявив Гроссі.
Доповнення
Переговори між Іраном та країнами P4+1 (росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина) у Відні з квітня минулого року йдуть паралельно протистоянню між Тегераном та МАГАТЕ.
Але напруженість загострилася після антиіранської резолюції на засіданні Ради управляючих МАГАТЕ у червні, що викликало заклики у Тегерані скоротити співпрацю із наглядовим органом ООН. Резолюція, яка послідувала за щоквартальним звітом МАГАТЕ, в якому Іран розкритикували за недотримання угоди про гарантії щодо ДНЯЗ.
Іран значно збільшив свою діяльність зі збагачення урану з 3,67%, передбачених ядерною угодою 2015 року, майже до 60% у відповідь на вихід США з угоди в 2018 році.
З іншого боку, прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід висловив стурбованість тим, що США та інші сторони збираються піти на додаткові поступки Ірану для досягнення угоди у Відні.