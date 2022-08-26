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Протистояння Ірану та МАГАТЕ — остання серйозна перешкода на шляху відновлення ядерної угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Після більш ніж року непрямих переговорів, відзначених частими перервами, Іран та США вважають угоду, спрямовану на порятунок ядерної угоди 2015 року як ніколи близькою. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Протистояння Ірану та МАГАТЕ — остання серйозна перешкода на шляху відновлення ядерної угоди

Деталі

У той час як розбіжності між Іраном і США, здається, звужуються, протистояння між Тегераном і Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), органом ООН з ядерного нагляду, наразі стає перешкодою.

"Дайте нам необхідні відповіді, людей і місця, щоб ми могли прояснити багато речей, необхідних для уточнення", - заявив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Гроссі, який неодноразово відвідував Іран з моменту вступу на посаду в грудні 2019 року, заявив, що Іран повинен відповісти МАГАТЕ щодо слідів урану, виявлених на раніше "неоголошених об'єктах" у рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Жодна угода не буде укладена доти, доки Рада директорів МАГАТЕ остаточно не закриє файл із помилковими звинуваченнями", — заявив Гроссі.

Доповнення

Переговори між Іраном та країнами P4+1 (росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина) у Відні з квітня минулого року йдуть паралельно протистоянню між Тегераном та МАГАТЕ.

Але напруженість загострилася після антиіранської резолюції на засіданні Ради управляючих МАГАТЕ у червні, що викликало заклики у Тегерані скоротити співпрацю із наглядовим органом ООН. Резолюція, яка послідувала за щоквартальним звітом МАГАТЕ, в якому Іран розкритикували за недотримання угоди про гарантії щодо ДНЯЗ.

Іран значно збільшив свою діяльність зі збагачення урану з 3,67%, передбачених ядерною угодою 2015 року, майже до 60% у відповідь на вихід США з угоди в 2018 році.

З іншого боку, прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід висловив стурбованість тим, що США та інші сторони збираються піти на додаткові поступки Ірану для досягнення угоди у Відні.

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