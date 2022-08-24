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Ізраїль в "останню хвилину" намагається зупинити ядерну угоду з Іраном

Київ • УНН

 • 116399 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Ізраїль в "останню хвилину" намагається зупинити відновлення ядерного пакту 2015 року з Іраном, переконуючи своїх союзників припинити переговори. Про це пише Jerusalem Post, передає УНН.

Ізраїль в "останню хвилину" намагається зупинити ядерну угоду з Іраном

Цитата

«Наразі на столі стоїть невигідна угода. Вона дасть Ірану 100 мільярдів доларів на рік», - заявив журналістам прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід.

Гроші будуть використані підтримуваними Іраном угрупуваннями бойовиків ХАМАС, Хізбалла та Ісламський джихад для «підриву стабільності на Близькому Сході та поширення терору по всьому світу», сказав він.

«На наш погляд, це не відповідає стандартам, встановленими самим Байденом: запобігання перетворенню Ірану на ядерну державу», - сказав він.

Деталі

Його зауваження стали частиною багатопланового дипломатичного наступу Ізраїлю, спрямованого на те, щоб припинити переговори по угоді з його заклятим ворогом Іраном.

Лапід сказав, що останніми днями він розмовляв з керівництвом Великої Британії, Франції та Німеччини, щоб підтвердити позицію своєї країни.

«Я сказав їм, що ці переговори досягли точки, коли вони мають зупинитися і сказати «вистачить», - додав він.

Ізраїль направляє міністра оборони Бені Ганца у четвер до Вашингтона, де його команда заявила, що Іран буде на порядку денному двосторонніх переговорів.

Доповнення

Попередник Лапіда Нафталі Беннетт, прихильник жорсткої лінії щодо Ірану, цього тижня вимагав від Байдена утриматися від підписання угоди «навіть в останню хвилину».

Ізраїльські офіційні особи стурбовані тим, що будь-яке послаблення санкцій, запропоноване Ірану, може призвести до збільшення фінансування Ісламською республікою своїх регіональних союзників.

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