Израиль в "последнюю минуту" пытается остановить ядерное соглашение с Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Израиль в "последнюю минуту" пытается остановить возобновление ядерного пакта 2015 года с Ираном, убеждая своих союзников прекратить переговоры. Об этом пишет Jerusalem Post, передает УНН.
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«Сейчас на столе стоит невыгодное соглашение. Оно даст Ирану 100 миллиардов долларов в год», – заявил журналистам премьер-министр Израиля Яир Лапид.
Деньги будут использованы поддерживаемыми Ираном группировками боевиков ХАМАС, Хизбалла и Исламский джихад для «подрыва стабильности на Ближнем Востоке и распространения террора по всему миру», сказал он.
«На наш взгляд, это не соответствует стандартам, установленным самим Байденом: предотвращение превращения Ирана в ядерное государство», - сказал он.
Детали
Его замечания стали частью многопланового дипломатического наступления Израиля, направленного на прекращение переговоров по соглашению с его заклятым врагом Ираном.
Лапид сказал, что в последние дни он разговаривал с руководством Великобритании, Франции и Германии, чтобы подтвердить позицию своей страны.
«Я сказал им, что эти переговоры достигли точки, когда они должны остановиться и сказать «хватит», – добавил он.
Израиль направляет министра обороны Бени Ганца в четверг в Вашингтон, где его команда заявила, что Иран будет в повестке дня двусторонних переговоров.
Дополнение
Предшественник Лапида Нафтали Беннетт, сторонник жесткой линии по Ирану, на этой неделе требовал от Байдена воздержаться от подписания соглашения «даже в последнюю минуту».
Израильские официальные лица озабочены тем, что любое ослабление санкций, предложенное Ирану, может привести к увеличению финансирования Исламской республикой своих региональных союзников.