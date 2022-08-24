Израиль в "последнюю минуту" пытается остановить ядерное соглашение с Ираном

Цитата

«Сейчас на столе стоит невыгодное соглашение. Оно даст Ирану 100 миллиардов долларов в год», – заявил журналистам премьер-министр Израиля Яир Лапид.

Деньги будут использованы поддерживаемыми Ираном группировками боевиков ХАМАС, Хизбалла и Исламский джихад для «подрыва стабильности на Ближнем Востоке и распространения террора по всему миру», сказал он.

«На наш взгляд, это не соответствует стандартам, установленным самим Байденом: предотвращение превращения Ирана в ядерное государство», - сказал он.

Детали

Его замечания стали частью многопланового дипломатического наступления Израиля, направленного на прекращение переговоров по соглашению с его заклятым врагом Ираном.

Лапид сказал, что в последние дни он разговаривал с руководством Великобритании, Франции и Германии, чтобы подтвердить позицию своей страны.

«Я сказал им, что эти переговоры достигли точки, когда они должны остановиться и сказать «хватит», – добавил он.

Израиль направляет министра обороны Бени Ганца в четверг в Вашингтон, где его команда заявила, что Иран будет в повестке дня двусторонних переговоров.

Дополнение

Предшественник Лапида Нафтали Беннетт, сторонник жесткой линии по Ирану, на этой неделе требовал от Байдена воздержаться от подписания соглашения «даже в последнюю минуту».

Израильские официальные лица озабочены тем, что любое ослабление санкций, предложенное Ирану, может привести к увеличению финансирования Исламской республикой своих региональных союзников.