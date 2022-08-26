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Противостояние Ирана и МАГАТЭ — последнее серьезное препятствие для восстановления ядерного соглашения

Киев • УНН

 • 152043 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. После года косвенных переговоров, отмеченных частыми перерывами, Иран и США считают соглашение, направленное на спасение ядерного соглашения 2015 года как никогда близким. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Противостояние Ирана и МАГАТЭ — последнее серьезное препятствие для восстановления ядерного соглашения

Детали

В то время как разногласия между Ираном и США, кажется, сужаются, противостояние между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), органом ООН по ядерному надзору, становится препятствием.

"Дайте нам необходимые ответы, людей и места, чтобы мы могли прояснить многие вещи, необходимые для уточнения", - заявил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси, который неоднократно посещал Иран с момента вступления в должность в декабре 2019 года, заявил, что Иран должен ответить МАГАТЭ по поводу следов урана, обнаруженных на ранее "необъявленных объектах" в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Ни одно соглашение не будет заключено до тех пор, пока Совет директоров МАГАТЭ окончательно не закроет файл с ошибочными обвинениями", — заявил Гросси.

Дополнение

Переговоры между Ираном и странами P4+1 (россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) в Вене с апреля прошлого года идут параллельно противостоянию между Тегераном и МАГАТЭ.

Но напряженность обострилась после антииранской резолюции на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в июне, что вызвало призывы в Тегеране сократить сотрудничество с надзорным органом ООН. Резолюция, которая последовала за ежеквартальным отчетом МАГАТЭ, в котором Иран подвергли критике за несоблюдение соглашения о гарантиях по ДНЯО.

Иран значительно увеличил свою деятельность по обогащению урана с 3,67%, предусмотренных ядерным соглашением 2015 года, почти до 60% в ответ на выход США из соглашения в 2018 году.

С другой стороны, премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил обеспокоенность тем, что США и другие стороны собираются пойти на дополнительные уступки Ирану для достижения соглашения в Вене.

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