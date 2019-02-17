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Протестувальники взяли під контроль вулиці столиці Гаїті і вимагають відставки президента

Протестувальники взяли під контроль вулиці столиці Гаїті і вимагають відставки президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Протестувальники в столиці Гаїті Порт-о-Пренсі вимагають відставки глави держави Жовенеля Моїз. Про це в неділю повідомив канадський телеканал CTV, передає УНН.

За даними телеканалу, маніфестанти взяли під контроль столичні вулиці і наполягають на негайній відставці Моїз. Вони критикують владу за стрімко зростаючу в країні інфляцію, корумпованість чиновників і неможливість змінити ситуацію.

Протести на Гаїті почалися 7 лютого. За даними Agence France-Presse, з тих пір принаймні семеро людей загинули. У четвер увечері в Порт-о-Пренсі відбулися перші зіткнення учасників демонстрацій і поліції.

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Моїз вже заявив, що не піде у відставку через заворушення. Політик закликав опонентів до діалогу для пошуку виходу з кризи. Він вступив на посаду президента 7 лютого 2017 року.

Раніше канадський телеканал TVA повідомив, що опозиційні сили Гаїті закликали населення продовжувати акції протесту в Порт-о-Пренсі 17 і 18 лютого. У суботу учасники протесту в столиці громадяни взяли деякий перепочинок. Прем’єр-міністр Гаїті Жан-Анрі Сеан анонсував посилену боротьбу з корупцією і контрабандою, а також пообіцяв збільшити мінімальну зарплату.

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TVA також повідомив, що одна з груп демонстрантів в п’ятницю спалила американський прапор, тим самим протестуючи проти втручання США у ситуацію, і закликала Росію допомогти Гаїті вийти з кризи. При цьому маніфестанти, як передавав телеканал, скандували антиамериканські гасла.

Як повідомляв УНН, у минувшу суботу по всій Франції пройшли чергові протести “жовтих жилетів”. Це вже 14-а субота, під час якої протестувальники виходять на вулиці.

Нагадаємо, хвиля протестів “жовтих жилетів” у Франції почалася ще 17 листопада минулого року з анонсованого підвищення акцизів на паливо. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри. З тих пір акції не припинялися і досягали піку в вихідні.

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