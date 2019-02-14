Протести на Гаїті: люди вимагають відставки президента

На Гаїті главу держави Жовенеля Моїза звинувачують в нездатності впоратися з корупцією і розкраданням при поставках гуманітарної допомоги по каналах ООН і венесуельської нафти по каналах "Петрокарібе". У причетності до скандальних корупційних операцій звинувачують і самого президента, люди вимагають його відставки.

Протести перетворилися в безлади і зіткнення з поліцією: маніфестанти закидають правоохоронців камінням, ті відповідають сльозогінним газом. Повідомляється, що кілька днів тому в ході мітингів загинуло чотири людини.

Як повідомляв УНН, італійські фермери знищили десятки літрів молока в знак протесту.