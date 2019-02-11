Итальянские фермеры уничтожили десятки литров молока в знак протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Фермеры и пастухи на итальянском острове Сардиния вылили на асфальт десятки литров молока, заявив, что они скорее уничтожат его, чем продадут его практически даром, передаёт УНН со ссылкой на euronews.
Так, цена на овечье молоко упала более чем на 25 процентов до 60 центов за литр после падения цен на сыр Pecorino Romano, производство которого составляет около половины производства всего овечьего молока на острове.
В воскресенье около 100 фермеров заблокировали шоссе 131 в коммуне Терральба, подняв плакат с надписью: “Сардинские пастухи — не чьи-то рабы”.
Как сообщал УНН, в субботу, 9 февраля, сотни тысяч людей в Риме вышли на акцию протеста против экономических мер правительства страны.
Italian farmers dump milk in protest against low prices pic.twitter.com/8eFDMRrLhj— The Independent (@Independent) 11 лютого 2019 р.