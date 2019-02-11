Італійські фермери знищили десятки літрів молока на знак протесту

Так, ціна на овече молоко впала більш ніж на 25 відсотків до 60 центів за літр після падіння цін на сир Pecorino Romano, виробництво якого становить близько половини виробництва всього овечого молока на острові.

У неділю близько 100 фермерів заблокували шосе 131 в комуні Терральба, піднявши плакат з написом: "Сардинські пастухи - не чиїсь раби".

Як повідомляв УНН, в суботу, 9 лютого, сотні тисяч людей в Римі вийшли на акцію протесту проти економічних заходів уряду країни.

Italian farmers dump milk in protest against low prices pic.twitter.com/8eFDMRrLhj