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Італійські фермери знищили десятки літрів молока на знак протесту

Італійські фермери знищили десятки літрів молока на знак протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Фермери і пастухи на італійському острові Сардинія вилили на асфальт десятки літрів молока, заявивши, що вони скоріше знищать його, ніж продадуть його практично даром, передає УНН з посиланням на euronews.

Так, ціна на овече молоко впала більш ніж на 25 відсотків до 60 центів за літр після падіння цін на сир Pecorino Romano, виробництво якого становить близько половини виробництва всього овечого молока на острові.

У неділю близько 100 фермерів заблокували шосе 131 в комуні Терральба, піднявши плакат з написом: "Сардинські пастухи - не чиїсь раби".

Як повідомляв УНН, в суботу, 9 лютого, сотні тисяч людей в Римі вийшли на акцію протесту проти економічних заходів уряду країни.

Italian farmers dump milk in protest against low prices pic.twitter.com/8eFDMRrLhj

- The Independent (@Independent) 11 лютого 2019 р.

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