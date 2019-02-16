Тисячі людей мітингують з вимогою відставки президента та уряду у Чорногорії

Хода 16 березня пройшла через цетр Подгориці, столиці країни, скандуючи “Міло злодій” і несучи прапори з написом “Ні — злочину” або “Бунтуй”

Протест був організований після того, як колишній ключовий союзник Джукановича Душко Кнежевич звинуватив президента і його правлячу “Демократичну партію соціалістів” у неправомірних фінансових відносинах і корупції. Джуканович усе заперечує.

Напередодні влада звинуватила колишнього банкіра Душко Кнежевича у відмиванні грошей і шахрайстві, і той утік з країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Албанії під час масових протестів опозиції сталися сутички

На президентських виборах 15 березня минулого року 56-річний Джуканович набрав майже 54 відсотки голосів виборців, ставши таким чином удруге президентом країни. Колишній комуніст, він став наймолодшим прем’єр-міністром у Європі 1991 року, коли йому було 29 років. Опозиція закидає Джукановичу заохочення кумівства у владі та корупцію.

Як повідомляв УНН, згідно з останніми даними, в Парижі, під час протестів “жовтих жилетів”, на вулиці вийшли близько 5 тисяч осіб, в той час, як по всій країні набралося 41,5 тисяч маніфестантів. Минулої суботи в цей же час правоохоронні органи нарахували в Парижі 4 тис. чоловік, а по країні цифра склала 51,4 тис маніфестантів.