Тысячи людей митингуют с требованием отставки президента и правительства в Черногории
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Тысячи людей вышли на улицы в Черногории, чтобы требовать отставки правительства и президента Мило Джукановича из-за обвинений в коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Марш 16 марта прошел мимо исторического центра Подгорицы, столицы страны, скандируя "Мило вор" и неся флаги с надписью "Нет - преступлениям" и "Бунтуй"
Протест был организован после того, как бывший ключевой союзник Джукановича Душко Кнежевич обвинил президента и его правящую "Демократическую партию социалистов" в неправомерных финансовых отношениях и коррупции. Джуканович все отрицает.
Накануне власти обвинили бывшего банкира Душко Кнежевич в отмывании денег и мошенничестве, и тот бежал из страны.
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На президентских выборах 15 марта прошлого года 56-летний Джуканович набрал почти 54 процента голосов избирателей, став таким образом второй раз президентом страны. Бывший коммунист, он стал самым молодым премьер-министром в Европе 1991 года, когда ему было 29 лет. Оппозиция обвиняет Джукановичу поощрения кумовства во власти и коррупцию.
Как сообщал УНН, согласно последним данным, в Париже, во время протестов "желтых жилетов", на улицы вышли около 5 тысяч человек, в то время, как по всей стране набралось 41,5 тысяч манифестантов. В минувшую субботу в это же время правоохранительные органы насчитали в Париже 4 тысяч человек, а по стране цифра составила 51,4 тыс манифестантов.