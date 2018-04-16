Міло Джуканович переміг на виборах президента Чорногорії у першому турі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Штаб колишнього прем’єр-міністра та екс-президента Чорногорії, лідера правлячої Демократичної партії соціалістів Мило Джукановича оголосив про перемогу свого кандидата на президентських виборах. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
“Міло Джуканович — новий президент Чорногорії, другого туру виборів не буде. Після обробки 70% бюлетенів він набрав понад 54% голосів і немає підстав, що дані зміняться. Наш президент незабаром звернеться до громадян”, — заявив глава штабу Джукановича Мілош Ніколіч.
Перемогу політика підтверджують моніторингові агентства. “На основі вибірки 90,5% даних Джуканович набирає 54,2%, на другому місці Младен Бояничах з результатом в 33,3%, на третьому місці Драгиня Вуксановіч (8,1%), на четвертому місці Марко Мілачіч з результатом 2,7%”, — повідомила в ефірі національного телебачення керівник Центру демократичного переходу Міліца Ковачевич. Аналогічні дані наводить Центр моніторингу. За його даними, Джуканович набирає 53,8%, на другому місці кандидат від опозиції Младен Бояничах з результатом в 33,6%, на третьому — єдина жінка-кандидат Драгиня Вуксановіч (8,1%), на четвертому місці знаходиться лідер партії “Справжня Чорногорія” Марко Мілачіч з результатом 2,9%.
Офіційний підрахунок голосів йде на сайті Державної виборчої комісії Чорногорії в режимі онлайн. На даний момент оброблено 22,12%. Джуканович лідирує з результатом 56,29%, його найближчий переслідувач Младен Бояничах набирає 32,85%.
Остаточні дані ДВК оголосить протягом декількох днів, проте згідно з висновками спостерігачів, вони не будуть відрізнятися більш, ніж на одну соту відсотка.
Президент Чорногорії обирається всенародним голосуванням на п’ятирічний термін. Таким чином, Джуканович, який незалежно від своїх посад є лідером Чорногорії 27 років з 1991 року, стане на чолі країни в сьомий раз. Загальний термін його правління до кінця нового президентського мандата складе 32 роки, що впритул наблизить його до рекорду на вершині влади лідера Зімбабве Роберта Мугабе, який керував країною 40 років. А з огляду на той факт, що обраному президенту Чорногорії всього 56 років, він може стати і абсолютним рекордсменом у цій категорії.
Нагадаємо, 15 квітня в Чорногорії відбуваються президентські вибори, у яких мають право взяти участь близько 540 тисяч громадян.