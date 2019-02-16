В протестах "жовтих жилетів" взяли участь понад 41 тисяча осіб по усій Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогоднішні маніфестації "жовтих жилетів" у Франції зібрали 41 500 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вfmtv.
За офіційними даними, наданими Міністерством внутрішніх справ у Парижі протестували 5 тисяч осіб.
У МВС Франції стверджують, що протестуючих стає дедалі менше.
Сьогодні, поліція Франції застосувала сльозогінний газ проти учасників протесту "жовтих жилетів"
Раніше УНН повідомляв, що учасники руху "жовтих жилетів" збираються в районі Тріумфальної арки в центрі Парижа і перекрили рух по Єлисейських полях напередодні 14-ї за рахунком суботньої маніфестації.
Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції почалася ще 17 листопада минулого року з анонсованого підвищення акцизів на паливо. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри. З тих пір акції не припинялися і досягали піку в вихідні.