В протестах "желтых жилетов" приняли участие более 41 тыс. человек по всей Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодняшние манифестации "желтых жилетов" во Франции собрали 41 500 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вfmtv.
По официальным данным, предоставленным Министерством внутренних дел в Париже протестовали 5000 человек.
В МВД Франции утверждают, что протестующих становится все меньше.
Сегодня, полиция Франции применила слезоточивый газ против участников протеста "желтых жилетов".
Ранее УНН сообщал, что участники движения "желтых жилетов" собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа и перекрыли движение по Елисейским полям накануне 14-й по счету субботней манифестации.
Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.