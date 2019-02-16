В протестах "желтых жилетов" приняли участие более 41 тыс. человек по всей Франции

По официальным данным, предоставленным Министерством внутренних дел в Париже протестовали 5000 человек.



В МВД Франции утверждают, что протестующих становится все меньше.



Сегодня, полиция Франции применила слезоточивый газ против участников протеста "желтых жилетов".



Ранее УНН сообщал, что участники движения "желтых жилетов" собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа и перекрыли движение по Елисейским полям накануне 14-й по счету субботней манифестации.

Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.