Поліція Франції застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Поліція Франції застосувала сльозогінний газ проти учасників протесту "жовтих жилетів". Про це повідомляє УНН з посиланням на Вfmtv.
Близько 15-ї години в Західній Франції, сталася сутичка "жовтих жилетів" з поліцією. Протестувальники намагалися форсувати прохід на станцію Нант і були зупинені сльозогінним газом.
Також деякі зіткнення з поліцією сталися в ході паризьких "жовтих жилетів" в цю суботу рано вдень. Наприклад, сміттєві баки були збиті, а сльозогінний газ використовувався на бульварі Сен-Мішель в 5 окрузі.
Раніше УНН повідомляв, що учасники руху "жовтих жилетів" збираються в районі Тріумфальної арки в центрі Парижа і перекрили рух по Єлисейських полях напередодні 14-ї за рахунком суботньої маніфестації.
Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції почалася ще 17 листопада минулого року з анонсованого підвищення акцизів на паливо. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри. З тих пір акції не припинялися і досягали піку в вихідні.
Gilets jaunes: des affrontements éclatent entre manifestants et forces de l'ordre à Paris pic.twitter.com/Y2tszCX0za- BFMTV (@BFMTV) 16 лютого 2019 р.