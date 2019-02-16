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Поліція Франції застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів"

Поліція Франції застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів"

Київ • УНН

 • 9306 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Поліція Франції застосувала сльозогінний газ проти учасників протесту "жовтих жилетів". Про це повідомляє УНН з посиланням на Вfmtv.

Близько 15-ї години в Західній Франції, сталася сутичка "жовтих жилетів" з поліцією. Протестувальники намагалися форсувати прохід на станцію Нант і були зупинені сльозогінним газом.

Також деякі зіткнення з поліцією сталися в ході паризьких "жовтих жилетів" в цю суботу рано вдень. Наприклад, сміттєві баки були збиті, а сльозогінний газ використовувався на бульварі Сен-Мішель в 5 окрузі.

Раніше УНН повідомляв, що учасники руху "жовтих жилетів" збираються в районі Тріумфальної арки в центрі Парижа і перекрили рух по Єлисейських полях напередодні 14-ї за рахунком суботньої маніфестації.

Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції почалася ще 17 листопада минулого року з анонсованого підвищення акцизів на паливо. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри. З тих пір акції не припинялися і досягали піку в вихідні.

Gilets jaunes: des affrontements éclatent entre manifestants et forces de l'ordre à Paris pic.twitter.com/Y2tszCX0za

- BFMTV (@BFMTV) 16 лютого 2019 р.

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