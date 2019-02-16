Полиция Франции применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

Около 15 часов в Западной Франции, произошла стычка "желтых жилетов" с полицией. Протестующие пытались форсировать проход на станцию ​​Нант и были остановлены слезоточивым газом.



Также некоторые столкновения с полицией произошли в шествии парижских "желтых жилетов" в эту субботу ранним днем. Например, мусорные баки были сбиты, а слезоточивый газ использовался на бульваре Сен-Мишель в 5 округе.



Ранее УНН сообщал, чтог участники движения "желтых жилетов" собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа и перекрыли движение по Елисейским полям в преддверии 14-й по счету субботней манифестации.



Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированное повышение акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

Gilets jaunes: des affrontements éclatent entre manifestants et forces de l'ordre à Paris pic.twitter.com/Y2tszCX0za