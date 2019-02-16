"Желтые жилеты" перекрыли Елисейские поля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Участники движения "желтых жилетов" собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа и перекрыли движение по Елисейским полям в преддверии 14-й по счету субботней манифестации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вfmtv.
Полицейские уже переведены в особый режим службы. На данный момент информации о столкновениях, пострадавших или задержаных не поступало.
Напомним, "желтые жилеты" обратились к сторонникам перед 14-й волной манифестаций во Франции.
Как сообщал УНН, в Париже во время столкновений с полицией в минувшую субботу, 9 февраля, одном из "желтых жилетов" оторвало руку.
Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированное повышение акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.