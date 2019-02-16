"Жовті жилети" перекрили Єлисейські поля

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Учасники руху "жовтих жилетів" збираються в районі Тріумфальної арки в центрі Парижа і перекрили рух по Єлисейських полях напередодні 14-ї за рахунком суботньої маніфестації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вfmtv.