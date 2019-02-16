"Жовті жилети" перекрили Єлисейські поля
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Учасники руху "жовтих жилетів" збираються в районі Тріумфальної арки в центрі Парижа і перекрили рух по Єлисейських полях напередодні 14-ї за рахунком суботньої маніфестації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вfmtv.
Поліцейські вже переведені в особливий режим служби. на даний момент інформації про зіткнення, постраждалих або затриманих не надходило.
Нагадаємо, "жовті жилети" звернулися до прихильників перед 14-й хвилею маніфестацій у Франції.
Як повідомляв УНН, в Парижі під час зіткнень з поліцією в минулу суботу, 9 лютого, одному з "жовтих жилетів" відірвало руку.
Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції почалася ще 17 листопада минулого року з анонсованого підвищення акцизів на паливо. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри. З тих пір акції не припинялися і досягали піку в вихідні.