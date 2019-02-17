Протестующие взяли под контроль улицы столицы Гаити и требуют отставки президента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Протестующие в столице Гаити Порт-о-Пренсе требуют отставки главы государства Жовенеля Моиз. Об этом в воскресенье сообщил канадский телеканал CTV, передает УНН.
По данным телеканала, манифестанты взяли под контроль столичные улицы и настаивают на немедленной отставке Моиз. Они критикуют власть за стремительно растущей в стране инфляции, коррумпированность чиновников и невозможность изменить ситуацию.
Протесты на Гаити начались 7 февраля. По данным Agence France-Presse, с тех пор по крайней мере семь человек погибли. В четверг вечером в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения участников демонстраций и полиции.
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Моиз уже заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков. Политик призвал оппонентов к диалогу для поиска выхода из кризиса. Он вступил в должность президента 7 февраля 2017.
Ранее канадский телеканал TVA сообщил, что оппозиционные силы Гаити призвали население продолжать акции протеста в Порт-о-Пренсе 17 и 18 февраля. В субботу протестующие в столице граждане взяли некоторую передышку. Премьер-министр Гаити Жан-Анри Сеан анонсировал усиленную борьбу с коррупцией и контрабандой, а также пообещал увеличить минимальную зарплату.
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TVA также сообщил, что одна из групп демонстрантов в пятницу сожгла американский флаг, тем самым протестуя против вмешательства США в ситуацию, и призвала Россию помочь Гаити выйти из кризиса. При этом манифестанты, как передавал телеканал, скандировали антиамериканские лозунги.
Как сообщал УНН, в прошедшем субботу по всей Франции прошли очередные протесты "желтых жилетов". Это уже четырнадцатый субботу, во время которой протестующие выходят на улицы.
Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.
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