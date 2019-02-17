Барселона протестувала під гаслом "незалежність - не злочин"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Десятки тисяч мешканців столиці іспанської Каталонії протестували з національними прапорами та портретами ув'язненими лідерами сепаратистів, вимагаючи припинити суд над колишніми членами уряду автономії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Близько 200 тис. протестувальників у Барселоні вигукували гасла про свободу та незалежність Каталонії. За даними поліції, протести пройшли мирно.
Суд над 12 сепаратистами стартував цього тижня у Мадриді. Іспанські прокурори вимагають засудження лідерів руху за незалежність до 25 років ув'язнення.
Нагадаємо, голова каталонського уряду Кім Торра назвав ганьбою судовий процес над лідерами руху за незалежність Каталонії від Іспанії.
Перед судом постали екс-заступник глави уряду Каталонії Оріол Жункерас, колишні члени кабінету міністрів і депутати парламенту Каталонії.