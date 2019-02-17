Барселона протестовала под лозунгом "независимость - не преступление"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Десятки тысяч жителей столицы испанской Каталонии протестовали с национальными флагами и портретами заключенными лидерами сепаратистов в субботу, требуя прекратить суд над бывшими членами правительства автономии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Около 200 тыс. Протестующих в Барселоне выкрикивали лозунги о свободе и независимости Каталонии. По данным полиции, протесты прошли мирно.
Суд над 12 сепаратистами стартовал на этой неделе в Мадриде. Испанские прокуроры требуют осуждения лидеров движения за независимость до 25 лет заключения.
Напомним, председатель каталонского правительства Ким Торра назвал позором судебный процесс над лидерами движения за независимость Каталонии от Испании .
Перед судом предстали экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориоль Жункерас, бывшие члены кабинета министров и депутаты парламента Каталонии.