Барселона протестовала под лозунгом "независимость - не преступление"

Около 200 тыс. Протестующих в Барселоне выкрикивали лозунги о свободе и независимости Каталонии. По данным полиции, протесты прошли мирно.

Суд над 12 сепаратистами стартовал на этой неделе в Мадриде. Испанские прокуроры требуют осуждения лидеров движения за независимость до 25 лет заключения.

Напомним, председатель каталонского правительства Ким Торра назвал позором судебный процесс над лидерами движения за независимость Каталонии от Испании .

Перед судом предстали экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориоль Жункерас, бывшие члены кабинета министров и депутаты парламента Каталонии.