Протести в Єревані: експерт пояснив, чому "мовчать" українські і західні політики

“По-перше, нашій владі не до Єревану, тому що у нас зараз і так достатньо складна, „турбулентна“ політико-економічна і соціальна ситуація в країні. Інтрига на інтризі, спіраль інтриг і компроматів, скандалів і медійного шуму. Він відволікає від продуманої, серйозної реакції на події, які відбуваються у Вірменії”, — зазначив він.

“По-друге, Захід теж мовчить. Чому? Тому що сьогодні все виглядає так, що у цього протесту немає серйозної перспективи, щоб повалити владу в Єревані, і щоб протестувальники прийшли до влади. Тим більше, Єреван є членом ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку — ред. ), це — найближчий союзник на Кавказі Російської Федерації, і навряд чи там на сьогодні є можливості для західних країн впливати на „Майдан“ так, щоб зменшити шанси на „виживання“ політичного режиму у Вірменії. Тут вступають в силу резони геополітичної прагматики: якщо у вас немає впевненості, що переможе протестуючий, і ви одночасно виступатимете на їх боці, будете робити заяви і т.п, можете потім пересваритись із діючою владою, яка вийде переможцем з цього протистояння. А дипломатія, все ж таки, полягає в тому, щоб примножувати союзників, партнерів, друзів, а не навпаки. Тому українська влада з цього боку, розуміючи, що поки в активістів немає шансів на взяття влади, взяла паузу”, — пояснив політолог.

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Крім того, на думку Карасьова, не останню роль у невизначеності політики як України, так й інших європейських країн, грає географічне розташування Вірменії.

"Ще одна причина — Вірменія далека для нас: між Азербайджаном, Грузією, Туреччиною, Росією. Ця геополітична ситуація, така “зажатість” невеликої країни — не дає змогу Заходу виробити свою політику щодо єреванського “Майдану” і єреванської влади", - додав політолог.

Як повідомляв УНН, поліція Вірменії повідомила про 49 людей, затриманих у зв’язку з протестами у столиці країни Єревані станом на 13:00. Серед затриманих – опозиційні політики Арарат Мирзоян, Нікол Пашинян та Сасун Мікаелян.

Нагадаємо, у Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.