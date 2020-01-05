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Протести після вбивства у Каховці тривають: активісти перекрили вулицю

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Під управлінням поліції у місті Каховка Херсонської області, вже другий день тривають протести через вбивство 26-річного місцевого жителя, до якого може бути причетний поліцейський. Активісти перекрили вулицю, передає кореспондент УНН.

Значна кількість людей зібралась під управлінням поліції, а вулиця – перекрита. Колони людей тягнуться від воріт поліції, уздовж пішохідного переходу й далі вулицею.

Територію також патрулює група комунікації поліції.

Десь о 12.30 до активістів вийшов представник поліції, щоб відзвітувати про хід слідства.

Нагадаємо, у новорічну ніч в місті Каховка, що в Херсонській області, вбили 26-річного хлопця. Його близькі підозрюють поліцію у розслідуванні злочину неналежними чином. Через це біля місцевого управлінням поліції, 4 січня, відбувалася протестна акція місцевих жителів.

Пізніше очільник Херсонської ОДА заявив, що зв’язки та знайомства не допоможуть винним у вбивстві 26-літнього місцевого жителя уникнути покарання.

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