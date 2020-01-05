Протесты после убийства в Каховке продолжаются: активисты перекрыли улицу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Под управлением полиции в городе Каховка Херсонской области, уже второй день продолжаются протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя, к которому может быть причастен полицейский. Активисты перекрыли улицу, передает корреспондент УНН.
Значительное количество людей собралась под управлением полиции, а улица - перекрыта. Колонны людей тянутся от ворот полиции, вдоль пешеходного перехода и дальше по улице.
Территорию также патрулирует группа коммуникации полиции.
Около 12.30 к активистам вышел представитель полиции, чтобы отчитаться о ходе следствия.
Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащими образом. Из-за этого у местного управлением полиции, 4 января, происходила протестная акция местных жителей.
Позже глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.