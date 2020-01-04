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Поліція відреагувала на протести після вбивства у Каховці: розслідування буде справедливим

Поліція відреагувала на протести після вбивства у Каховці: розслідування буде справедливим

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Вбивство в новорічну ніч в місті Каховка, що в Херсонській області, буде розслідуване дуже ретельно та справедливо. Про це заявив начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, пише УНН із посиланням на пресцентр поліції у Херсонській області.

“Сьогодні (4 січня - ред) протягом дня в м. Каховка перед районним відділом поліції відбувалася протестна акція місцевих жителів з приводу отримання вранці першого січня смертельних вогнепальних поранень 26-річним жителем міста. Громадяни вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. При цьому присутні палили автомобільні шини, кидали каміння, використовували піротехнічні засоби. Керівництво поліції Херсонщини запевняє, що досудове розслідування буде проводитись неупереджено та належним чином”, — йдеться у повідомленні.

У пресцентрі поліції зазначають, що дана подія набула для міста певного резонансу, адже “підозрюваний у вмисному вбивстві на момент скоєння злочину проводив свято в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Тому сторона потерпілого вважає, що поліція буде намагатися розслідувати даний злочин не належним чином”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підозрюваним у вбивстві 3-річного сина депутата Соболєва не змінювали запобіжні заходи, вони перебувають під вартою

Як зазначає начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, подія перебуває на його особистому контролі. Наразі усі матеріали кримінального провадження передані у слідче управління обласного главку поліції для проведення неупередженого та всебічного розслідування. В разі доведення причетності працівника Каховського відділу поліції до скоєння злочину він понесе найсуворішу відповідальність, передбачену чинним законодавством.

“В той же час очільник обласної поліції звертається до користувачів соціальних мереж з проханням утриматися від несправедливих висловів та коментарів на адресу поліції. Олександр Прокудін запевняє, що досудове розслідування проводиться належним чином, усі дії поліції перебувають під процесуальним наглядом прокуратури. Також поліція Херсонщини звертається до громадян з проханням під час проведення заходів проводити акції виключно в мирний спосіб і не порушувати публічний порядок”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві після свят знайшли тіла двух мертвих дівчат в орендованій квартирі.

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