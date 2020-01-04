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У Києві після свят знайшли тіла двох мертвих дівчат в орендованій квартирі

У Києві після свят знайшли тіла двох мертвих дівчат в орендованій квартирі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. У Києві правоохоронці виявили тіла двох дівчат в одній з квартир на Подолі. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікаціі поліції Києва.

“Сьогодні о 16:20 до Подільського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у приміщенні власної квартири, яку вона здавала в оренду на свята, виявила два бездиханні тіла жіночої статі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що квартира знаходиться на вулиці Кирилівській. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

Додається, що на місці події працює слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт.

“Наразі особи загиблих встановлені: це місцеві мешканки 2000 та 2003 років народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіла потерпілих будуть направлені на судову-медичну експертизу”, — додали у пресцентрі.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання причетних до цього осіб.

Нагадаємо, за вбивство під час пиятики маріуполець на сім років потрапив за грати.

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