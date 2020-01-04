В Киеве после праздников нашли тела двух мертвых девушек в съемной квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Киеве правоохранители обнаружили тела двух девушек в одной из квартир на Подоле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
“Сегодня в 16:20 в Подольское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханные тела женского пола”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что квартира находится на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.
Добавляется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.
“Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу”, — добавили в пресс-центре.
По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание причастных к этому лиц.
Напомним, за убийство во время пьянки мариуполец на семь лет попал за решетку.