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В Киеве после праздников нашли тела двух мертвых девушек в съемной квартире

В Киеве после праздников нашли тела двух мертвых девушек в съемной квартире

Киев  •  УНН

 • 53794 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Киеве правоохранители обнаружили тела двух девушек в одной из квартир на Подоле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

“Сегодня в 16:20 в Подольское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханные тела женского пола”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что квартира находится на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

Добавляется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

“Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу”, — добавили в пресс-центре.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание причастных к этому лиц.

Напомним, за убийство во время пьянки мариуполец на семь лет попал за решетку.

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