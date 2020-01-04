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За вбивство під час пиятики маріуполець на сім років потрапив за грати

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Іллічівським районним судом м. Маріуполя винесено обвинувальний вирок 59-річному місцевому мешканцю за скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Судом установлено, що в січні 2019 року між господарем квартири та його приятелем на ґрунті зловживання спиртними напоями сталася сварка. Не витримавши образливих висловлювань на свою адресу, чоловік схопив кухонний ніж та наніс 58-річному гостю чисельні удари в область серця та легенів, від чого той помер на місці.

За скоєння особливо тяжкого злочину чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Луганщині під час пиятики чоловік вбив ножем знайомого.

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