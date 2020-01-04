За убийство во время пьянки мариуполец на семь лет попал за решетку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Ильичевским районным судом. Мариуполя вынесен обвинительный приговор 59-летнему местному жителю за совершение уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Судом установлено, что в января 2019 года между хозяином квартиры и его приятелем на почве злоупотребления спиртными напитками произошла ссора. Не выдержав оскорбительных высказываний в свой адрес, мужчина схватил кухонный нож и нанес 58-летнему гостю многочисленные удары в область сердца и легких, от чего тот скончался на месте.
За совершение особо тяжкого преступления мужчина осужден к 7 годам лишения свободы.
Напомним, в Луганской области во время пьянки мужчина убил ножом знакомого.