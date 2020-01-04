За убийство во время пьянки мариуполец на семь лет попал за решетку

Судом установлено, что в января 2019 года между хозяином квартиры и его приятелем на почве злоупотребления спиртными напитками произошла ссора. Не выдержав оскорбительных высказываний в свой адрес, мужчина схватил кухонный нож и нанес 58-летнему гостю многочисленные удары в область сердца и легких, от чего тот скончался на месте.

За совершение особо тяжкого преступления мужчина осужден к 7 годам лишения свободы.

Напомним, в Луганской области во время пьянки мужчина убил ножом знакомого.