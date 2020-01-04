В Луганской области во время пьянки мужчина убил ножом знакомого

По процессуального руководства Новоайдарского отдела Северодонецкого местной прокуратуры следственными Новоайдарского отдела полиции ГУНП в Луганской области 32-летнему жителю г.. Счастье Новоайдарского района сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому лицу).

Процессуальным руководителем доказано риски, которые дают основания для предварительного заключения злоумышленника, в связи с чем подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Санкция ч. 1 ст. 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, неизвестный напал в пригороде Парижа с ножом на людей: есть погибший и раненые.