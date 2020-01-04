В Луганской области во время пьянки мужчина убил ножом знакомого
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. 29 декабря мужчина находился в квартире своего знакомого, где они вместе употребляли алкогольные напитки. Во время словесного конфликта правонарушитель схватил со стола кухонный нож и нанес собутыльнику несколько ударов. В дальнейшем указанное лицо скрылась с места совершения преступления. В результате полученных телесных повреждений и острой кровопотери потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Луганской области.
По процессуального руководства Новоайдарского отдела Северодонецкого местной прокуратуры следственными Новоайдарского отдела полиции ГУНП в Луганской области 32-летнему жителю г.. Счастье Новоайдарского района сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому лицу).
Процессуальным руководителем доказано риски, которые дают основания для предварительного заключения злоумышленника, в связи с чем подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Санкция ч. 1 ст. 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Напомним, неизвестный напал в пригороде Парижа с ножом на людей: есть погибший и раненые.