На Луганщині під час пиятики чоловік вбив ножем знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. 29 грудня чоловік перебував у квартирі свого знайомого, де вони разом вживали алкогольні напої. Під час словесного конфлікту правопорушник схопив зі столу кухонний ніж та наніс товаришу по чарці декілька ударів. У подальшому вказана особа зникла з місця вчинення злочину. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень та гострої крововтрати потерпілий помер на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
За процесуального керівництва Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури слідчими Новоайдарського відділу поліції ГУНП в Луганській області 32-річному мешканцю м. Щастя Новоайдарського району повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій особі).
Процесуальним керівником доведено ризики, які дають підстави для попереднього ув’язнення зловмисника, у зв’язку з чим підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
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