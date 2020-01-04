На Луганщині під час пиятики чоловік вбив ножем знайомого

КИЇВ. 4 січня. УНН. 29 грудня чоловік перебував у квартирі свого знайомого, де вони разом вживали алкогольні напої. Під час словесного конфлікту правопорушник схопив зі столу кухонний ніж та наніс товаришу по чарці декілька ударів. У подальшому вказана особа зникла з місця вчинення злочину. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень та гострої крововтрати потерпілий помер на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.