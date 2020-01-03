Невідомий напав у передмісті Парижа з ножем на людей: є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Одна людина загинула, двоє отримали важкі поранення в результаті нападу озброєного ножем чоловіка в парку одного з передмість Парижа. Про це повідомив в п’ятницю новинний телеканал BFM, передає УНН.
Інцидент стався близько 14:00 (15:00 за київським часом) в місті Вільжуїф (департамент Валь-де-Марн) біля південно-східного кордону французької столиці. Один з відвідувачів парку побачив людину. яка йде босоніж, озброєну ножем, і викликав поліцію. До її прибуття нападник встиг поранити не менше чотирьох осіб — двох в парку і ще двох поблизу від нього, біля торгового центру. Один з поранених згодом помер. Постраждалі доставлені в найближчі лікарні, двоє — у важкому стані.
Прибулі на місце НП поліцейські ліквідували нападника за допомогою автоматичної зброї. На місце події були викликані сапери, які виявили пояси з вибухівкою на його тілі.
На місце подій прибув держсекретар при МВС Лоран Нуньєс. За даними BFM, справу поки не передано в прокуратуру у справах про тероризм.