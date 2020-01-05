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Очільник Херсонської ОДА прокоментував вбивство у Каховці: зв‘язки не допоможуть уникнути покарання

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Зв’язки та знайомства не допоможуть винним у вбивстві 26-літнього місцевого жителя уникнути покарання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

“Розслідування вбивства 26-літнього місцевого жителя Володимира Чебукіна, яке відбулось зранку 1 січня в Каховці, має бути професійним та неупередженим. Саме на цьому я наголосив під час заслуховування цього питання на координаційній нараді з правоохоронцями 3 січня”, — йдеться у повідомленні.

За словами Гусєва, підозрюваного, який виявився колишнім співробітником органів внутрішніх справ, затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд прийняв рішення про його арешт.

“Щодо іншого учасника подій — діючого поліцейського — відбуваються перевірки з використанням поліграфу. Хід розслідування контролюватиму особисто. Планую разом з новопризначеним прокурором області Ігорем Васильовичем Івченком зустрітись з родиною загиблого. Жодні зв‘язки не допоможуть винним уникнути покарання. На Херсонщині все має бути по закону і закон повинен бути один для всіх”, — підкреслив голова ОДА.

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Нагадаємо, протягом 4 січня в м. Каховка перед районним відділом поліції відбувалася протестна акція місцевих жителів з приводу отримання вранці першого січня смертельних вогнепальних поранень 26-річним жителем міста. Громадяни вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. При цьому присутні палили автомобільні шини, кидали каміння, використовували піротехнічні засоби. Підозрюваний у вмисному вбивстві на момент скоєння злочину проводив свято в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Тому сторона потерпілого вважає, що поліція буде намагатися розслідувати даний злочин не належним чином.

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