Глава Херсонской ОГА прокомментировал убийство в Каховке: связи не помогут избежать наказания

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112013 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115423 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113891 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128084 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105383 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108048 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108136 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131890 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130663 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Глава Херсонской ОГА прокомментировал убийство в Каховке: связи не помогут избежать наказания

Глава Херсонской ОГА прокомментировал убийство в Каховке: связи не помогут избежать наказания

Киев  •  УНН

 • 25051 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, которое произошло утром 1 января в Каховке, должно быть профессиональным и беспристрастным. Именно на этом я отметил во время заслушивания этого вопроса на координационном совещании с правоохранителями 3 января”, — говорится в сообщении.

По словам Гусева, подозреваемый, который оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд принял решение об его аресте.

“По другому участнику событий — действующему полицейскому — ппроходят проверки с использованием полиграфа. Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новым прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания. На Херсонщине все должно быть по закону и закон должен быть один для всех”, — подчеркнул председатель ОГА.

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Напомним, в течение 4 января в г. Каховка перед районным отделом полиции происходила протестная акция местных жителей по поводу получения утром первого января смертельных огнестрельных ранений 26-летним жителем города. Граждане требовали от правоохранителей справедливого расследования. При этом присутствующие жгли автомобильные шины, бросали камни, использовали пиротехнические средства. Подозреваемый в умышленное убийство на момент совершения преступления проводил праздник в одной компании с работником районного отдела полиции. Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать данное преступление не должным образом.

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