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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36991 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Протест у Вермонті: віцепрезидента Венса зустріли акцією на підтримку України після суперечки із Зеленським

Київ • УНН

 • 91952 перегляди

Активісти зібралися вздовж шосе 100 у Вейтсфілді, протестуючи проти політики адміністрації Трампа під час відпочинку віце-президента Венса. Протестна акція відбулася біля Mad River Green, де Венс з родиною проводить вихідні на гірськолижному курорті.

Протест у Вермонті: віцепрезидента Венса зустріли акцією на підтримку України після суперечки із Зеленським

Сьогодні уздовж шосе 100 у Вейтсфілді зібралися активісти, висловлюючи невдоволення політикою адміністрації Трампа та її представника – віце-президента Дж. Д. Венса. Про це повідомляє WCAX, передає УНН.

Деталі

Демонстранти обрали місцем своєї акції ділянку дороги поблизу Mad River Green у США, аби привернути увагу до свого протесту. 

Віце-президент разом із родиною проводить вихідні у Вермонті, насолоджуючись гірськолижним відпочинком у Шугарбуші. Про цей візит стало відомо ще на початку тижня, що одразу викликало хвилю громадської активності. У відповідь на анонс з’явилися заклики як до протестів, так і до контрпротестів, відображаючи гострі суспільні суперечки щодо курсу нинішньої американської влади. 

Нагадаємо

Вчора між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.  

Суперечка Трампа та Венса із Зеленським: хто ще із світових лідерів підтримав Україну 01.03.25, 00:53 • 100354 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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