Протест в Вермонте: вице-президента Вэнса встретили акцией в поддержку Украины после спора с Зеленским
Киев • УНН
Активисты собрались вдоль шоссе 100 в Уэйтсфилде, протестуя против политики администрации Трампа во время отдыха вице-президента Вэнса. Протестная акция состоялась возле Mad River Green, где Вэнс с семьей проводит выходные на горнолыжном курорте.
Сегодня вдоль шоссе 100 в Уэйтсфилде собрались активисты, выражая недовольство политикой администрации Трампа и ее представителя - вице-президента Дж. Об этом сообщает WCAX, передает УНН.
Детали
Демонстранты выбрали местом своей акции участок дороги вблизи Mad River Green в США, чтобы привлечь внимание к своему протесту.
Вице-президент вместе с семьей проводит выходные в Вермонте, наслаждаясь горнолыжным отдыхом в Шугарбуше. Об этом визите стало известно еще в начале недели, что сразу вызвало волну общественной активности. В ответ на анонс появились призывы как к протестам, так и к контрпротестам, отражая острые общественные споры относительно курса нынешней американской власти.
Напомним
Вчера между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Спор Трампа и Вэнса с Зеленским: кто еще из мировых лидеров поддержал Украину01.03.25, 00:53 • 100348 просмотров