Протест на Банковій: одному з організаторів акції під Офісом Президента оголошено підозру

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“Сьогодні, 23 березня, слідчі столичної поліції за погодження із процесуальними керівниками (прокурорами) оголосили про підозру одному з організаторів акції біля Офісу Президента України, що відбулася 20 березня”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Додамо, що йдеться про лідера руху “Гонор” Сергія Філімонова. Так, він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фото вручення йому підозри.

"Дії осіб, які порушували громадський порядок кваліфіковані як хуліганство", - вказали у поліції.

Наголошується, що правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших активних учасників для притягнення їх до відповідальності.

В поліції нагадали, що за цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Що було раніше

Одному з учасників акції під Офісом Президента Владу Сорду, затриманому правоохоронцями раніше, повідомили про підозру в “хуліганстві з використанням зброї”.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.

У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.