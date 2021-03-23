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Протест на Банковой: одному из организаторов акции под Офисом Президента объявлено подозрение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Цитата:

"Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины, состоявшейся 20 марта", - говорится в сообщении.

Детали

Добавим, что речь идет о лидере движения "Гонор" Сергее Филимонове. Так, он обнародовал на своей странице в Facebook фото вручения ему подозрения.

"Действия лиц, нарушавших общественный порядок квалифицированы как хулиганство", - указали в полиции.

Отмечается, что правоохранители продолжают сбор доказательств противоправного поведения других активных участников для привлечения их к ответственности.

В полиции напомнили, что по данному факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Что было ранее

Одному из участников акции под Офисом Президента Владу Сорду, задержанному правоохранителями ранее, сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

В МВД Украины позже опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек - бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

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