Протест на Банковій: через погроми поліція відкрила ще одне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Слідчі столичної поліції за фактом подій під Офісом Президента України 20 березня розпочали ще одне кримінальне провадження - за фактом умисного знищення або пошкодження майна. Також погоджено підозри кільком активним учасникам. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
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“На цей час процесуальні керівники (прокурори) погодили підозри кільком активним учасникам. Найближчим часом вони будуть вручені. Також слідчі розпочали ще одне кримінальне провадження за фактом подій під ОПУ 20 березня: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна”, — йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.
Так, за даними поліції, одному з організаторів акції біля Офісу Президента України вже повідомили про підозру.
Також одному з учасників акції під Офісом Президента Владу Сорду, затриманому правоохоронцями раніше, повідомили про підозру в “хуліганстві з використанням зброї”.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.