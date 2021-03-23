Протест на Банковой: из-за погромов полиция открыла еще одно производство

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Следователи столичной полиции по факту событий под Офисом Президента Украины 20 марта начали еще одно уголовное производство - по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Также согласовано подозрения нескольким активным участникам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Цитата:

"В настоящее время процессуальные руководители (прокуроры) согласовали подозрения нескольким активным участникам. В ближайшее время они будут вручены. Также следователи начали еще одно уголовное производство по факту событий под ОПУ 20 марта: действия правонарушителей квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества", - говорится в сообщении.

Что было ранее

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.

Так, по данным полиции, одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины уже сообщили о подозрении.

Также одному из участников акции под Офисом Президента Владу Сорду, задержанному правоохранителями ранее, сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

В МВД Украины позже опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек - бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

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